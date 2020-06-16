سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16-6-2020 في البنوك مقابل الجنيه المصري

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:15 ص
بوابة الفجر

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 16-6-2020، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.06 جنيه للشراء، و 18.38 جنيه للبيع، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 
18.29 جنيه للشراء.
18.41 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 
18.06 جنيه للشراء.
18.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
 
18.24 جنيه للشراء.
18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
 
18.26 جنيه للشراء.
18.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 18.26 جنيه للشراء.
18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 
18.29 جنيه للشراء.
18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 
18.22 جنيه للشراء.
18.48 جنيه للبيع.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.


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