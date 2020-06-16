التخلص من الناموس.. حلول سريعة تمكنك من طرده بسهولة خارج المنزل

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
التخلص من الناموس.. حلول سريعة تمكنك من طرده بسهولة من المنزل

التخلص من الناموس، من الأمور التي باتت تحرص على فعلها كل ربة منزل، وخاصة بعد الإقامة فترات طويلة في المنزل بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتبحث ربات البيوت على طرق لطرد الناموس بكل سهولة تجنبا للدغاته وحماية أطفالها.

ومن هنا عليك عزيزتي التخلص من الناموس بكل سهولة، عن طريق اتباع الحلول السريعة التي نقدمها لكِ، نظرا لانتشاره بكثرة في فصل الصيف.

التخلص من الناموس الذي يسبب احمرار والتهاب الجلد في بعض الحالات، ويقوم بنقل الأمراض والأوبئة التي تؤدي إلى التسمم وأحيانًا إلى الموت عن طريق الريحان، فيجب عليك وضع ورق الريحان على نوافذ الغرف ومداخل البيت، واتركي زرع الريحان في شرفة المنزل.

عند التخلص من الناموس يجب عليك جلب النعناع للمنزل فهو ذو رائحة عطريقة قوية عليك وضعه على مداخل المنزل االمختلفة.

التخلص من الناموس يمكن أن يكون عن طريق ورق الغار، حيث يمكنك زراعة هذه الأشجار في حديقة المنزل، لمنع الناموس من الاقتراب من فناء المنزل وإبقائه بعيدًا عنه.

التخلص من الناموس عن طريق التالي:

- مصيدة البعوض.
- الكريمات المضادة للناموس رائحة الكريم تعمل على هروب الناموس.
- "الناموسية"، تعتبر طريقة قديمة ولكنها فعالة في الحفاظ عليك من لدغاته.
- المضارب اليدوية.

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