طرحها على بطاقة التموين.. كيف توفر الدولة الكمامات القماش للمواطنين؟

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
تبذل الدولة المصرية، قصارى جهدها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بتوفير كافة أدوات الحماية الشخصية للمواطنين، حيث قررت وزارة التموين، طرح 40 مليون كمامة قماش واقية في كل المحافظات على البطاقات التموينية بحد أقصى ٢ كمامة شهريًا لكل بطاقة.

وترصد "الفجر"، تحرك الدولة المصرية لتوفير أدوات الحماية الشخصية للمواطنين والكمامات القماشية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

طرح 40 مليون كمامة على البطاقات التموينية 
لم تغفل الحكومة المصرية، عن دورها في توفير أدوات الحماية الشخصية للمواطنين، للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح 40 مليون كمامة قماش واقية للمواطنين في كل المحافظات على البطاقات التموينية بحد أقصى 2 كمامة شهريا لكل بطاقة.

وسيتم توريد 12 مليون كمامة كمرحلة أولى قبل شهر يوليو 2020 و28 مليون كمامة الباقية على دفعات خلال شهري يوليو وأغسطس.

تصنيع 8 ملايين كمامة شهريًا
لم تكن خطوة وزارة التموين لتوفير الكمامات، أول تحرك من الحكومة، بل سابقا اتفقت على تصنيع 8 ملايين كمامة كمرحلة أولى، والاستعداد لتوريد أقمشة تكفي لتصنيع نحو 10 ملايين كمامة شهريا، ترتفع لتصل إلى 15 مليون كمامة شهريا من خلال ما لا يقل عن 100 مصنع، موضحة أنه من المستهدف الوصول إلى إنتاج 30 مليون كمامة بالتنسيق مع مصانع العامرية وكفر الشيخ والمحلة الكبرى.

وتقوم الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الصناعة، بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامة القماشية للتأكد من إلتزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة؛ لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

الأوقاف تنتج كمامات
كما أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، في إنتاج الكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وتسليم أول دفعة من إنتاجها لوزارة الأوقاف لتشرع بعد ذلك في التوسع في إنتاج هذه الكمامات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا كمامات قماش فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر التموين

أخبار تهمك

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ ساعتين و 47 دقيقة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف مفاجأة جديدة بعد إلتقاطه عدوى "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ يومين

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليجانيس

منذ ساعة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن إضافة الكمامات على بطاقات التموين

للوقاية من كورونا.. كيف تختار الكمامة المناسبة لك؟

تساؤلات ومناشدات.. هل يتم طرح الكمامات على بطاقات التموين؟

بيان عاجل من الصناعة بشأن توفير الكمامات للمواطنين

نيفين جامع: نستهدف إنتاج 30 مليون كمامة شهريًا (فيديو)

"الصناعة" تحذر ..3 حالات غير مسموح فيهم بارتداء الكمامة القماش

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:10 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

08:33 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

02:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟