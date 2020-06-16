هذا هو مخطط أردوغان الخبيث للتوغل في الملف اليمني

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:51 ص
أردوغان
أردوغان
وكالات

فضح الكاتب والمحلل السياسي، اليوم الثلاثاء، خالد الزعتر، مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخبيث للتوغل في الملف اليمني.

 

وأكد المحلل السياسي، أن أردوغان، يحاول فرض السيطرة عبر سياسة تغيير الهوية العربية اليمنية إلى الفارسية والعثمانية، مضيفًا: "يلتقي المشروع الإيراني - الحوثي ، والمشروع التركي - الإخواني في عدة نقاط أهمها ضرب المشروع العربي في اليمن بقيادة السعودية".

 

وقال خالد الزعتر، أن أردوغان يحاول التدخل في ملف اليمن نكاية بـ السعودية وبدعم من قطر إدراكاً منه بأن بأهمية نجاح المشروع العربي في اليمن بقيادة المملكة.

 

وأوضح الزعتبر،  أن نجاح هذا المشروع سيكون له انعكاسات على ملفات أخرى تواجه أطماعا توسعية وفوضوية.

 

واشار الزعتر، إلى أن مشروع تركيا وإيران في اليمن يكملان بعضهما البعض، من جهة يحاول الحوثي تثبيت وجوده في المحافظات الشمالية مستغلاً محاولات الإخوان خلق صراعات جانبية ، ومن جهة يحاول الإخوان الهيمنة على المحافظات الجنوبية.

 

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