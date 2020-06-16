المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 2.5% مع باية تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات.، وقفز المؤشر الرئيسي بنسبة 2.5% .

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 10939.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 1310.2 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 2076.6 نقطة.

وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس الاثنبن على تباين للجلسة الرابعة ، حيث أنهى الرئبسى على تراجع بـ 0.58% عند 10668 نقطة ، بعد ان قاص الجانب الاكير من تراجعاته الصباحية التى وصلت به لمستوى 10575 نقطة الذى ارتد منه ليغلق اعلى منطقة الـ 10600 نقطة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بـ 0.24% عند 1286.61 نقطة بعد أن قلص كافة خسائره و انتقل للمنطقة الخضراء مع النصف الثانى من الجلسة ، و الذى جاء بقيم تداولات مرتفعة سجلت 1.4 مليار جنيه ، بحجم تداول 290 مليون سهم من خلال 35690 صفقة ، بالتداول على 173 ورقة مالية ، ربحت منها 75 ورقة ، و تراجعت 71 ورقة مالية ، فيما ظلت على ثبات 27 ورقة دون تغيير ،وربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 1.023 مليار جنيه مسجلا 571.751 مليار جنيه.