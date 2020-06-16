وفاة الفنان اليمني حسن علوان بفيروس كورونا

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رحل عن عالمنا أمس الفنان اليمني حسن علوان الذي اشتهر بشخصية "الشيخ طفاح" التي قدمها في مسلسل "همي همك"، وذلك نتيجة إصابته فيروس كورونا.



وأكدت مصادر طبية أن الفنان حسن علوان توفي في مستشفى جبلة عقب إصابته بفيروس كورونا.





الفنان حسن علوان من مواليد 1962 ممثل وفنان ومخرج مسرحي من أبناء محافظة الحديدة، بدأ مشواره الفني كممثل ومخرج في فرقة المسرح الوطني بصنعاء، وكانت له أغنية باللهجة التهامية "عطاء ورب وكريم" والتي حققت نجاحًا كبيرًا في التسعينيات.