بسبب "حشرة".. مرض جديد في أمريكا تشبه أعراضه الإصابة بفيروس كورونا (تفاصيل)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
حذرت جهات طبية أمريكية من ظهور مرض جديد تشبه أعراضه الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة في الجزء الشمالي الشرقي من نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية.

ووفقا للجهات الطبية، فقد أعلنت أن المرض الخطير يأتي من "حشرة القراد"، ويطلق عليه اسم "مرض التشققات"، حيث أن لدغات هذه الحشرة تنقل البكتيريا للأشخاص وتجعلهم بشعرون بالحمى والصداع والقشعريرة وآلام العضلات، كما يحدث عند الإصابة بفيروس كورونا، حيث أن الأعارض التي تطرأ على الشخص بسبب هذه الحشرة من الممكن أن تكون مميتة.

وازداد عدد المرضى الذين تعرضوا للدغات حشرة القراد في نيويورك، نظرا للذهاب للحدائق والغابات، وهذا مع بدء تخفيف إجراءات إغلاق الحظر، وفقا لما أكده مراكز السيطرة على الأمراض.

ومن جهته؛ كشف بايرون باكينسون، نائب مدير مكتب مكافحة الأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة في الولايات المتحدة، عن أن هناك مناطق سجلت فيها إصابات من جراء حشرة القراد أكثر من أمراض بكتيرية أخرى شائعة، محذرا من انتشار هذا المرض في ظل انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

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