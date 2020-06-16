مصدر عسكري: كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال مع جارتها الجنوبية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:30 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
وكالات

نسفت كوريا الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، مكتب اتصال بين البلدين يقع بمدينة كيسونغ الحدودية بالشمال، حسبما ذكر مصدر عسكري كوري جنوبي.

 

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية،عن مصدر عسكري:" تم رصد صعود دخان مصحوبا بانفجار من منطقة مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء".

 

وكشف المصدر العسكري، أن الانفجار الذي وقع على المنطقة الحدودية بينهما، جاء بعد أيام من توتر العلاقات بين الكوريتين.

 

وفي وقت سابق، قالت كيم يو-جونج، الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، إن بلادها ستتخذ الخطوة التالية ضد كوريا الجنوبية.

 

وأحالت كيم يو-جونج،حق اتخاذ الخطوة المقبلة ضد كوريا الجنوبية إلى هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي.

 

وهددت كوريا الشمالية، بأنها ستدخل المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين ردا على المنشورات الدعائية التي يقوم بنشرها منشقون يعيشون في كوريا الجنوبية.

 

وأصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، قالت فيه إنه سيتم إعادة دخول مناطق حدودية تم نزع سلاحها بموجب اتفاقيات بين الكوريتين، مما يلمح بنشر قواتها إلى هذه المناطق، ويبدو أنها في مدينة كيسونغ وجبل كومكانغ.

 

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مصدر عسكري كوريا الشمالية كوريا الجنوبية تفجير مكتب الاتصال

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