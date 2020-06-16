أبو فريخة: كنا واثقين في قرارات الحكومة.. وتكليف لجنة المسابقات لوضع تصور جدول المباريات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:29 ص
مجدي أبو فريخة
مجدي أبو فريخة
الفجر الرياضي
أكد الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة على ثقته الكاملة دومًا في قرارات الحكومة المصرية لدعم الرياضة بمختلف ألعابها وهو ما دفع المجلس لاتخاذ قراراه في الأسبوع الماضي بوضع موعد مبدئي لعودة النشاط الرياضي في النصف الثاني من شهر أغسطس وهو ما يتماشى مع تعليمات الحكومة المصرية.

وقال الدكتور مجدي في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة "كنا واثقين من قرارات عودة النشاط في أقرب وقت لأن الدولة المصرية داعمة بشكل كامل ودائم للرياضة واستئناف الأنشطة الرياضية دومًا".

وتابع "قرارات الحكومة بفتح الباب لاستئناف النشاط في أول شهر أغسطس يتماشى مع خطتنا في بداية النشاط في النصف الثاني من الشهر نفسه".

وأستكمل الدكتور مجدي "تم البدأ في توجيه لجنة المسابقات لوضع التصور العام لجدول المباريات المتبقية من مسابقات الدوري والكأس، وسنبدأ في فتح خطوط اتصال مع الأندية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا لتعليمات الدولة المصرية".

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