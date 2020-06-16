مؤشر جديد على جاهزية صلاح للمشاركة ضد إيفرتون

يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره إيفرتون، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة ليفربول وإيفرتون على أرضية ملعب جوديسون بارك.





وكانت الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة محمد صلاح أمام إيفرتون، بعد غيابه عن مواجهة بلاكبيرن روفرز الودية الأسبوع الماضي.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن محمد صلاح وأندرو روبيرتسون قد شاركا في المباراة الداخلية التي أجراها الألماني يورحن كلوب.





وتابعت الصحيفة، أن الثنائي صلاح وروبيرتسون جاهزان للمشاركة أمام إيفرتون، ولكن لم يحسم كلوب موقفه من مشاركة الثنائي منذ البداية أو كبدلاء.





ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



