بهذه الكلمات.. بدرية طلبة تنعي الفنان الراحل حسن علوان

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نعت الفنانة بدرية طلبة الفنان الراحل حسن علوان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت بدرية طلبة صورة للفنان الراحل حسن علوان، وعلقت على الصورة قائلة:"بعزي أهل اليمن في وفاة الفنان حسن علوان، الشيخ طفاح كان لي الشرف اشتغلت معاه مسلسل" همي همك" باليمن، رحمة الله عليك ياطيب".



والجدير بالذكر أن بدرية طلبة خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي "فلانتينو"، "البرنس"، وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا.





يُشار أن مسلسل"البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.