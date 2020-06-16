خدمة "درايف ثرو" لمسحات كورونا.. النتيجة في ساعات وتجنبك الزحام

أوضح الدكتور أحمد عثمان الجعيدي، المدير الفني لشركة برايم سبيد ميديكال، تفاصيل خدمة "درايف ثرو" لإجراء تحليل فيروس كورونا من داخل السيارة، موضحا أن الخدمة تتيح للأسر إجراء المسحة بمنتهى الأمان والسهولة، وتجنب الشخص زحام المستشفيات، حيث لا يستغرق الأمر أكثر من دقيقتين.





وأشار "الجعيدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يجرون نوعين من التحاليل الأول هو "pcr"، والآخر هو الاختبار السريع والذي يوضح الأجسام المضادة في الدم، لافتا إلى أن هذه الخدمة تأتي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمستشفيات الجامعية.





وقال المدير الفني لشركة برايم سبيد ميديكال، إن تكلفة إجراءالـ pcr ألفي جنيه، بينما تكلفة الاختبار السريع 450 جنيه، لافتا إلى أنه في خلال ساعات يستطع الشخص معرفة نتيجة التحاليل، حيث ترسل النتيجة على الهاتف المحمول.



