خدمة "درايف ثرو" لمسحات كورونا.. النتيجة في ساعات وتجنبك الزحام
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:17 ص
هدى عبدالرازق
أوضح الدكتور أحمد عثمان الجعيدي، المدير الفني لشركة برايم سبيد ميديكال، تفاصيل خدمة "درايف ثرو" لإجراء تحليل فيروس كورونا من داخل السيارة، موضحا أن الخدمة تتيح للأسر إجراء المسحة بمنتهى الأمان والسهولة، وتجنب الشخص زحام المستشفيات، حيث لا يستغرق الأمر أكثر من دقيقتين.
وأشار "الجعيدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يجرون نوعين من التحاليل الأول هو "pcr"، والآخر هو الاختبار السريع والذي يوضح الأجسام المضادة في الدم، لافتا إلى أن هذه الخدمة تأتي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمستشفيات الجامعية.
وقال المدير الفني لشركة برايم سبيد ميديكال، إن تكلفة إجراءالـpcr ألفي جنيه، بينما تكلفة الاختبار السريع 450 جنيه، لافتا إلى أنه في خلال ساعات يستطع الشخص معرفة نتيجة التحاليل، حيث ترسل النتيجة على الهاتف المحمول.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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