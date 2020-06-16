ابنة السفير.. ننشر تفاصيل الحلقة 16 من مسلسل ابنة السفير وموعد العرض

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:37 ص
ابنة السفير
ابنة السفير
ابنة السفير.. ننشر تفاصيل الحلقة 16 من مسلسل ابنة السفير وموعد العرض

ابنة السفير، يتابع المشاهدين مسلسل ابنة السفير ويبحثون عن تفاصيل الحلقة 16 وموعد العرض، حيث تصدر مسلسل ابنة السفير الحلقة 16 تريندات جوجل في مصر والسعودية، ومن المفترض أن يتم عرض حلقة كل أسبوع، ومن بطولة نسليهان أتاغول​ و​أنجين أكيوريك.

مسلسل ابنة السفير الحلقة 16
تدور أحداث مسلسل ابنة السفير حول انجين اكيورك شاب يقع في حب ابنة السفير، وهو شاب بسيط يعيش في مدينة موغلا ذلك الشاب يعشق إبنة السفير يعمل كمهندس كهربائي، يحب المرح والأصدقاء لكن حياة هذا الشاب تنقلب تمام عندما يقع في حب ابنة السفير، وتتوالى الاحداث.

موعد عرض ابنة السفير الحلقة 16
يمكنكم متابعة مسلسل ابنة السفير الحلقة 16 عبر قناة ستار تي في التركية، ويمكنكم ضبط ترددها لمتابعة أحداث المسلسل، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والأردن وفلسطين، والثامنة بتوقيت المملكة والعراق ولبنان.

أبطال مسلسل ابنة السفير الحلقة 16
انجين أكيوريك "سانجار افه أوغلو" ، ونسليهان أتاغول "ناره"، أوراز كايجلار أوغلو "جديز"، ايردال كوشوك كومورجو "الدور جوفان"، إليدا ألدر "دودو"، دوغكان بولات "يحيى".

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