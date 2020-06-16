التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليجانيس

استقر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام ليجانيس في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".





وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا فإن سيتين سيجري بعض التعديلات على تشكيل البلوجرانا والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-





حراسة المرمى : تير شيجين





خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينجليت - فيربو جونيور





خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - راكيتيتش





خط الهجوم : ميسي - جريزمان - برايثويت.



