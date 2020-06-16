فرج عامر: تحية خاصة للرئيس السيسي بعد قرار استئناف النشاطر الرياضي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:02 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
علي نبوي
أشاد المهندس محمد فرج عامر بقرار الدولة المصرية بإعادة استئناف النشاط الكروي، موجهًا التحية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على هذا القرار..

وكتب عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"تحية خاصة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته اعادة الحياة الي طبيعتها بعودة النشاط الرياضي وآستئناف الدوري العام".

وأضاف :"ولقد توقعنا ذلك لفهمنا لطبيعة فكر الدولة في اسعاد الجماهير المصرية وحب التقدم ومواجه الصعاب بروح من التحدي المحسوب".


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من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن هناك 5 أدوات استرشادية لعودة النشاط الرياضي، فالأول في ضوابط عودة النشاط الرياضي بالأندية الرياضية ومراكز الشباب، والثاني هو الدليل الإرشادي لضوابط عودة النشاط بالاتخادات الرياضية.

وأكد أن الثالث هو الدليل الإرشادي لضوابط عودة نشاط الفرق القومية والإعداد الأوليمبي والرابع لضوابط عودة النشاط للأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية، والخامس لضوابط عودة نشاط كرة القدم.

وحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر فتح الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري للموظفين، وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء والاستعداد لعودة النشاط تدريجيا أول يوليو المقبل.



فرج عامر: تحية خاصة للرئيس السيسي بعد قرار استئناف النشاطر الرياضي
فرج عامر: تحية خاصة للرئيس السيسي بعد قرار استئناف النشاطر الرياضي

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