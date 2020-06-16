موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:00 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
يواجه فريق ريال مدريد منافسه فريق فالنسيا يوم الخميس 18 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.

وحقق الريال فوزا كبيرا على حساب فريق إيبار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الماضية، حيث كانت تلك المباراة هى الأولى للفريق الملكي بعد استئناف النشاط الرياضي.

وتعرض ريال مدريد لصدمة كبيرة بعد تعرض رباعي الفريق للإصابات خلال مباراة إيبار، حيث خرج الثلاثي كارفخال وايدين هازارد وسيرجيو راموس في منتصف اللقاء، واستكمل مارسيلو اللقاء بعد شعوره باجهاد على مستوى العضلات.

ويحتل الفريق الأبيض في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 59 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق برشلونة صاحب الصدارة.

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