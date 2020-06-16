منى زكى تنتهي من تصوير 25% من مشاهد مسلسلها "تقاطع طرق"

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فرغت الفنانة منى زكي من تصوير 25 % من مسلسلها الجديد "تقاطع طرق"، قبل توقف التصوير بسبب أزمة فيروس كورونا التي تسببت في خروجه من السباق الرمضاني الماضي، ومن المُقرر أن تعود أسرة العمل الى لوكيشن التصوير مرة أخرى نهاية الشهر المقبل لاستكمال المشاهد المُتبقية لهم.





ومسلسل "تقاطع طرق" يُناقش ملف الخيانة الزوجية، حيث تتزوج منى زكي من الفنان محمد ممدوح ويخونها مع إمرأة أخرى، وتدخل في صراعات طويلة معه خلال الأحداث ، وتسافر بعدها وتلتقي بمحمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.



يُشار أن مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، محمد التاجي، مايان السيد، حنان يوسف ومجموعة كبيرة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.



وفي سياق آخر، تترقب الفنانة منى زكي قرار فتح السينمات الفترة المقبلة، وعودة الأنشطة الترفيهية، لعرض فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، وهو من إخراج محمود كامل.



