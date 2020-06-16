بعد إصابته بفيروس كورونا.. مصطفى درويش يطمأن جمهوره

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حرص الفنان مصطفى درويش أن يطمأن جمهوره على حالته الصحية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب مصطفى درويش قائلاً: "الحمد لله أحسن كتير عن الأيام اللي فاتت.. الحمدلله والله بالدعاء اللي شفته من كل الناس وإن شاءالله هتعدي''.



وتوالت عليه العديد من التعليقات من الجمهور متمنيين له الشفاء العاجل، ويعبرون عن حبهم الشديد له.



يذكر أن مصطفى درويش قد أعلن عن مرضه الشديد مؤخرًا وقلق جمهوره عليه بسبب تعبيره عن سوء حالته الصحية قائلاً "الوضع من سئ لأسوأ يارب" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وطالب مصطفى درويش جمهوره الدعاء له منذ معرفته إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".