كيكي سيتين يشيد بإمكانيات فيدال

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:43 ص
فيدال
فيدال
أشاد مدرب برشلونة كيكي سيتين اليوم الإثنين، بأداء التشيلي أرتورو فيدال الذي وصفه بأنه "لاعب مهم" وأكد أن أسلوب لعبه ضروري في أي فريق.

وقال سيتين: "مواصفاته مطلوبه في أي فريق، يبث الكثير من الطاقة وبالإضافة إلى مهاراته وصفاته، يساعدنا في كل وقت وأنا راض عن أدائه".

وفي الفوز 4-0 على مايوركا عقب استئناف المنافسات بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أحرز فيدال أول هدف في اللقاء بعد مرور 65 ثانية، من ضربة رأس إثر عرضية من جوردي ألبا من الجهة اليسرى.

وفي تصريحاته عشية مواجهة ليغانيس في الجولة 29 من الليغا، أشاد المدرب بالمباراة الجيدة لفيدال ووصف هدفه بأنه "لم يكن سهلاً".

ورغم ذلك، لا يحتفظ فيدال، الذي لعب منذ البداية في وسط الملعب مع دي يونغ وبوسكيتس، بمكانه في التشكيل الأساسي في برشلونة، حسبما أوضح سيتين صباح الإثنين، مشيراً إلى أنه سيحدث "تدوير" كثير بين اللاعبين.

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