أكثر من 8 ملايين مصاب ونحو 437 ألف وفاة بكورونا حول العالم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا حول العالم، تخطى حاجز الـ8 ملايين مصاب، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وكشفت آخر البيانات والأرقام الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز"، أن عدد المصابين بالفيروس في مختلف أنحاء العالم بلغ 8 ملايين و34 ألفا و461 مصابا. وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 436 ألفا و899 حالة وفاة.

 

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا، تليها البرازيل حيث ارتفع عدد الإصابات إلى نحو 890 ألفا.

 

وكان فيروس كورونا، حصد في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها أرواح أكثر من 116 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين هناك مليونين و114 ألف مصاب.

 

وفي البرازيل، الدولة الثانية الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة، تجاوز عدد المصابين 888 ألف مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات فيها منذ تفشي الفيروس 44 ألف حالة.

 

وحلت روسيا في المرتبة الثالثة من حيث عدد المصابين بالفيروس حيث تجاوزت الحصيلة 536 ألف مصاب، فيما لم يبلغ عدد الوفيات فيها 7091 حالة وفاة.

 

وسجلت الهند أكثر من 343 ألف إصابة بالفريوس وحوالي 10 آلاف حالة وفاة جراء تفشي الفيروس.

 

وتعتبر بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، من أكثر الدول تضررا من حيث عدد الوفيات، بعد الولايات والبرازيل.

 

وقد تجاوز عدد الوفيات في إيطاليا 34 ألف حالة وفاة، وسجلت فرنسا نحو 30 ألف حالة، وإسبانيا أكثر من 27 ألف حالة وفاة حتى الآن.

 

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