الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 35

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 35

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 16/6/2020، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، وحار على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه لا يوجد أي ظواهر سوا الشبورة المائية على الطرق السريعة، مع رياح تنشط على بعض المناطق في جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، كما تنشط على أقصى الغرب وتكون مثيرة للرمال والأتربة .

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:
القاهرة 35– 26
الإسكندرية 35– 24
قنا 40- 26
الأقصر 40– 27
أسوان 39 – 28

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