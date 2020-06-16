عمر كمال ينفي اختراقه الإجراءات الاحترازية

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يحرص المطرب عمر كمال على التفاعل الدائم مع محبيه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشر عمر كمال صورة جديدة له عبر ظهر فيها خلال حفل خطوبة، متجاهلًا لأمر ضبطه وإحضاره بسبب اختراقه للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وإحيائه حفل زفاف.



وعلق عمر كمال، على الصورة قائلاً :"اللى قالك هبقى معاك شوف على فين وداك، وانهالت عليه التعليقات متسائلين عن تطورات الأزمة.



وقال عمر كمال فى تصريحات صحفية له أن كل الأخبار التي تتردد ليس لها أساس من الصحة ولا يعلم عنها شيئًا حتى الآن.



وأشار عمر كمال قائلاً :" أنه لم يتلقى أي إخطار أو استدعاء من نيابة الاسماعيلية بخصوص هذه الواقعة حتى الآن وبرغم من ذلك سيذهب غدًا مع المحامي الخاص به لمعرفة سبب الأزمة.



وكما أوضح عمر كمال قائلاً:" أن حضوره حفل الخطوبة كان بصفته واحد من المعازيم وليس كمطربًا ولا يعرف من المطربين الذين أحيوا الحفل.