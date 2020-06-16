عمر كمال ينفي اختراقه الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:34 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يحرص المطرب عمر كمال على التفاعل الدائم مع محبيه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر عمر كمال صورة جديدة له عبر ظهر فيها خلال حفل خطوبة، متجاهلًا لأمر ضبطه وإحضاره بسبب اختراقه للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وإحيائه حفل زفاف.

وعلق عمر كمال، على الصورة قائلاً :"اللى قالك هبقى معاك شوف على فين وداك، وانهالت عليه التعليقات متسائلين عن تطورات الأزمة.

وقال عمر كمال فى تصريحات صحفية له أن كل الأخبار التي تتردد ليس لها أساس من الصحة ولا يعلم عنها شيئًا حتى الآن.

وأشار عمر كمال قائلاً :" أنه لم يتلقى أي إخطار أو استدعاء من نيابة الاسماعيلية بخصوص هذه الواقعة حتى الآن وبرغم من ذلك سيذهب غدًا مع المحامي الخاص به لمعرفة سبب الأزمة.

وكما أوضح عمر كمال قائلاً:" أن حضوره حفل الخطوبة كان بصفته واحد من المعازيم وليس كمطربًا ولا يعرف من المطربين الذين أحيوا الحفل.

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف مفاجأة جديدة بعد إلتقاطه عدوى "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يستقر على "خلفاء" لوكا مودريتش

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات جديدة بشأن ملف رمضان صبحي مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 7 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 ص

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

02:57 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟