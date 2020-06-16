مرتضى منصور يرفض عودة الدوري الممتاز

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:29 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، رفضه التام استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

قال منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء: "قرار وزير الرياضة المصري، وفرضه إقامة الدوري المصري غير منطقي".

وأضاف: "عندما كان عدد الوفيات لا يتعدى حالتين أوقفت الدولة المصرية النشاط، وعند وفاة المئات يومياً يتقرر عودة النشاط، كيف هذا؟، لن أقبل بأن يتعرض أحد للضرر بسبب فيروس كورونا من أجل مصلحة الأهلي، أو أي ناد يرغب في عودة الدوري".

وأوضح: "14 نادياً ترفض عودة مسابقة الدوري المصري، ومن يريدون عودته فليقيموا دورة مصغرة ويشاركون بها مع أنفسهم".

واختتم: "لن يعود الدوري الممتاز، واجتماع لجنة الأندية مع اللجنة الخماسية ليس له أي قيمة بعد قرار الوزارة".

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