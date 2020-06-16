ترامب يعلن سحب بعض القوات الأمريكية من ألمانيا بسبب إنفاق الناتو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه سيخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا إلى 25 ألفا، منتقدا الحليف المقرب للولايات المتحدة لفشله في تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي واتهمه بالاستفادة من أمريكا في التجارة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

سيكون تخفيض حوالي 9500 جندي توبيخًا رائعًا لأحد أقرب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ويمكن أن يقوض الثقة في ركيزة الأمن الأوروبي بعد الحرب: أن القوات الأمريكية ستدافع عن أعضاء التحالف ضد العدوان الروسي.

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت نية ترامب المعلنة، والتي ظهرت لأول مرة في تقارير وسائل الإعلام في 5 يونيو، ستتحقق بالفعل في ضوء انتقادات من بعض زملائه الجمهوريين في الكونجرس الذين جادلوا بأن التخفيض سيكون هدية لروسيا.

وفي حديثه للصحفيين، اتهم ترامب ألمانيا بأنها "جنحت" في مدفوعاتها لمنظمة حلف شمال الأطلسي وتعهد بالالتزام بالخطة ما لم تغير برلين مسارها.

قال ترامب "لذا فنحن نحمي ألمانيا وهم الجانحون. هذا لا معنى له.، لذلك قلت، سنخفض عدد الجنود إلى 25.000 جندي "، مضيفًا أنهم" يعاملوننا بشكل سيئ جدًا في التجارة " لكنه لم يقدم أي تفاصيل.

حدد الناتو في عام 2014 هدفًا يقضي بأن ينفق كل عضو من أعضائه الثلاثين 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. معظمهم، بما في ذلك ألمانيا، لا يفعلون ذلك.

وكانت تصريحات ترامب هي أول تأكيد رسمي لخفض القوات المخطط له، والذي أبلغت عنه وول ستريت جورنال لأول مرة وأكده مسؤول أمريكي كبير لرويترز في وقت لاحق تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.


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سحب بعض القوات الامريكية من ألمانيا إنفاق الناتو

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