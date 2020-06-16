أغنية "كورونا فيروس" لمحمد رمضان تتخطى 8 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
نجحت أغنية "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث وصل عدد مشاهداتها 8 مليون و511 ألف مشاهدة، وذلك عبر قناة محمد رمضان الرسمية على موقع الفيديوهات"يوتيوب"، والكليب من إخراج محمد سامي.

وتُعد أغنية "كورونا فيروس" التعاون الثاني بين محمد سامي و محمد رمضان في إخراج الكليبات الغنائية،وذلك بعدما قدما مؤخرًا كليب "رايحين نسهر".



وفي سياق آخر، خاض محمد رمضان السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "البرنس"،وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.

أخبار تهمك

خاص.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف مفاجأة جديدة بعد إلتقاطه عدوى "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات جديدة بشأن ملف رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 11 ساعة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يستقر على "خلفاء" لوكا مودريتش

منذ ساعة و 17 دقيقة

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ ساعة و 15 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ 35 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:33 ص

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

08:56 م

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

09:12 ص

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

02:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟