أغنية "كورونا فيروس" لمحمد رمضان تتخطى 8 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

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نجحت أغنية "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث وصل عدد مشاهداتها 8 مليون و511 ألف مشاهدة، وذلك عبر قناة محمد رمضان الرسمية على موقع الفيديوهات"يوتيوب"، والكليب من إخراج محمد سامي.



وتُعد أغنية "كورونا فيروس" التعاون الثاني بين محمد سامي و محمد رمضان في إخراج الكليبات الغنائية،وذلك بعدما قدما مؤخرًا كليب "رايحين نسهر".







وفي سياق آخر، خاض محمد رمضان السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "البرنس"،وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.