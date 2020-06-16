رامي صبري يتخطى الـ 3 ملايين مشاهدة بـ"غريب الحب"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:52 ص
رامي صبري
رامي صبري
هبة أحمد


نجحت أغنية "غريب الحب" للفنان رامي صبري في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث حققت حوالي 3 مليون و55 ألف مشاهدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية"غريب الحب" من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع نادر حمدي، وهي الأغنية الخاصة بمسلسل "فرصة تانية".

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:"غريب الحب مين فاهمه.. مابين اتنين بيتفارقوا .. وبين اتنين بيتفاهموا.. فى حد الحب ده سارقه .. وحد الحب كان واهمه .. والفرصة التانية بنستناها.. واهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين".

وان كان فيه حاجة احنا خسرناها هنعوض ف الجيات .. لسة فـ عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين.. ونروح ونسيب ونقول محصلش نصيب .. ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب .. يفكروا باللي اتنسى بعد أما جرحه يطيب".

وفي سياق آخر، يُشار أن مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين.

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