مناشدة عاجلة من الصحة إلى مرضى السكر بسبب جائحة كورونا (فيديو)

حذر الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الرعاية، مرضى السكر من عدم ضبطهم نسبة السكر خلال هذه الفترة، حيث إنه حال إصابتهم بفيروس كورونا، ونسبة السكر غير منضبطة فهم الأكثر عرضة لتداعيات خطيرة، موجها مناشدة لهم، قائلا: "حافظوا على نسبة السكر في فترة الجائحة".





وأوضح "وديع"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن أعداد الوفيات في مصر بسبب فيروس كورونا مرتفعة، ولكنها خادعة، حيث إن نسبة الوفيات تحسب من خلال المقارنة بين عدد الإصابات وعدد الوفيات، وليس مجرد عدد فقط.





وأشار مستشار وزيرة الصحة لشؤون الرعاية، إلى أن متوسط أعمار الوفيات في مصر 61 عاما، موضحا أن 86% من الوفيات يعانون من أمراض مزمنة، وأشهرهم السكر والضغط والأورام.



