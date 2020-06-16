طارق الشناوي يكتب: ألغام مشتعلة في حياة أحمد زكي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:44 ص
بوابة الفجر
وحيد حامد صار خارج مشروع مسلسل حياة أحمد زكى، أسباب متعددة آخرها أنه مشغول بالجزء الثالث من (الجماعة)، المخرج محمد سامى سيقدم فى رمضان مسلسله الجديد (نسل الأغراب).

الوحيد الذى سيظل رابضا فى موقعه وحتى آخر نفس هو رمضان، أكثر من منتج سيتحمس، مئات من الشهود على حياة أحمد، وسوف تتعدد الحقائق، الكثير من الملفات الشائكة، شرعيا وفنيا، سيصبح الاقتراب منها مثل القابض على لغم مشتعل، العلاقة المتوترة مع أمه التى تزوجت بعد رحيل أبيه، وظل الطفل حتى بعد أن تجاوز الخمسين مهزوماً نفسيا، وربما لم يتسامح إلا قبل رحيله بساعات، كيف تقدم هذه العلاقة، وهل يتقبلها الناس؟، بعض شخصيات كانت قريبة جدا من أحمد مثل الكاتبين الكبيرين عادل حمودة وعماد الدين أديب، هناك قيد أخلاقى يمنعهما من البوح، عادل مثلا كان الأقرب لأحمد فى مرحلة السجائر (الفرط) والساندوتش الشُّكك والتسلق على المواسير للوصول إلى غرفته بالفندق المتواضع بوسط المدينة، والمهدد بالطرد منه لأنه لم يدفع الإيجار، الكثير من الأحلام والإحباطات، أحد كبار النجوم دائم التنمر منه وعليه، لم يكن هذا التوصيف الحديث مستخدما، ومن الممكن أن تستبدل به (السخرية السوداء)، أحمد فى حياته كان كريما إلى درجة السفه، وربما كان من أسباب حرص عماد أديب على التعاقد معه على أكثر من فيلم، وليس فقط (حليم)، رغم علمه باقتراب النهاية. إن أحمد أنفق كل مدخراته، فأراد عماد أن يؤمن له أيامه الأخيرة.

مواقف متعددة منذ أن رآه فى نهاية الستينيات سعيد صالح، بطل مسرحية (القاهرة فى ألف عام)، وكان أحمد يقدم شخصيات ثانوية فى مشاهد قصيرة بلا أسماء، اكتشف سعيد موهبته الفذة، وقدمه للمنتج سمير خفاجة ليلتحق بفرقة (الفنانين المتحدين)، صلاح السعدنى كان شريكا أيضا فى الاكتشاف، رشحه كما قال لى ليلعب دوره (أحمد الشاعر) فى (مدرسة المشاغبين)، حيث كانت فى البداية الأدوار متشابهة فى المساحات الدرامية، اعتذر السعدنى لأنه تعاقد مع مسرح الدولة، خرج أحمد من (المشاغبين) مثخناً بجراح وندوب وثأر كانت دافعا له ليحقق تلك المكانة.

قال لى السعدنى إنه كان يمثل دورا صامتا فى أحد مشاهد مسرحية (القاهرة فى ألف عام)، فوجد عادل إمام يقول له (شايف نظرات الواد ده).

حرص سعيد صالح على أن يقدمه بمسرحية (هاللو شلبى) والتى كانت أول لقاء جماهيرى حقيقى، عندما قلد محمود المليجى، لم يشارك أحمد زكى لا سعيد ولا السعدنى فى أعمال فنية، رغم أنه أصبح صاحب الكلمة المسموعة. روى لى السعدنى أن فيلم (الهروب) كان هو المرشح الأول للدور الذى لعبه (عبد العزيز مخيون)، أحمد طلب إعادة كتابة السيناريو وتقلصت مساحته فاعتذر، أحمد مثل غيره يريد الاستحواذ على الشاشة، حالة أحمد زكى العاطفية والنفسية وضعته بين متناقضات، قصص حب ممكنة وأخرى مستحيلة.. الشخصية ثرية دراميا، هذا الثراء تحديدا هو الذى سيجعل مشروع تقديمها على الشاشة محاطاً بعشرات من المحاذير والمحظورات، فهل يجرؤ رمضان؟!!.

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