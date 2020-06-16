فارون دهوان يطرح ملصق دعائي جديد بالكمامة لفيلم Coolie No 1



ونقل موقع انديا توداي، البوستر الجديد للفيلم، الذي ظهر به فارون مرتديا لكمامات واقية، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور انتسجرام.



وكان من المقرر طرح الفيلم رسميا في الاول مايو الماضي، غير أن جائحة كورونا تسببت في تأجيل طرحه لحين عودة الحياة لدور السينما من جديد بالهند.



عاد النجم فارون دهوان للترويج لفيلمه المرتقب Coolie No 1 مع بداية عودة الحياة للسينما الهندية من جديد قريبا، وذلك بنشره لبوستر جديد يتماشا مع جائحة كورونا.