باربرا ستريساند تجعل ابنة جورج فلويد من حاملي الاسهم بديزني

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:44 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تسابق العشرات من نجوم ونجما هوليوود على دعم مجتمع الملونين بالولايات المتحدة على خلفية مقتل جورج فلويد، بتقديم التبرعات وتنظيم المبادرات.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن النجمة الكبير باربرا سترينساد، أقدمت على فعل ميزها عن غيرها من نجوم هوليوود الداعمين لاسرة جورج فلويد عقب وفاته.

وقالت الصحيفة أن النجمة القديرة، قامت بشراء اسهم باسم جيانا ابنة جورج فلويد بشركة ديزني، تمؤن بها لها مستقبلها.

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