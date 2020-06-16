عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
ثمن الإعلامي عمرو أديب، موقف الإدارة المصرية في التعامل مع ملف المصريين في الخارج، مؤكدا أن الحرص على المصريين في الخارج ومصالحهم هدف الإدارة المصرية منذ البداية وحتى الآن.

وكشف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، تفاصيل جديدة عن مقطع الفيديو المتداول لخطف عدد من العمال المصريين في ليبيا وتعذيبهم، مشيرا إلى أن هناك اتصالات من الإدارة المصرية طوال الوقت مع الجانب الليبي لحل الأزمة، واستعادة العمال المصريين، حيث يبدو أن من قام بهذه التصرفات هى مليشيات مصرية خارجة عن السيطرة، واصفا الواقعة بـ المسيئة.

وأضاف "أديب"، أنه كانت هناك أخبار في الفترة الأخيرة ترددت عن سلامة العمال المصريين الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول لتعذيب عدد من المصريين في ليبيا، معقبا: "هذه الأخبار غير مؤكدة، ومعنديش أي تأكيد أن سلامة هؤلاء الناس تعرضت لأي شيىء.

وفي سياق متصل قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الجيش تدخل لحل مشاكل كثيرة للعمالة الأجنبية في ليبيا، مقدما الاعتذار للدولة والشعب المصري على أفعال ميليشيا الوفاق الإرهابية فيما يخص مقطع تعذيب المصريين في بلادهم.

وقال "المسماري"، خلال تصريحات صحفية، إن فايز السراج خائن وهو من أتاح الفرصة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل في شؤون بلادنا، مشيرا إلى أن حوالي 2000 عسكري تركي على الأراضي الليبية وهناك سفن حربية تركية متواجدة في البحر المتوسط".

وأكمل المتحدث باسم الجيش الليبي:" أردوغان متواجد في ليبيا بقوة الدفاع الجوي التركي وسلاح المدفعية، معلقا: "الجيش التركي متواجد في طرابلس بقوة وبكل عتاده".

ونوه المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن أردوغان أرسل العديد من الآليات العسكرية لدعم المليشيات الإرهابية".

يذكر أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، علقت على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".
وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.

وخلال اجتماع للجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، تقدم النائب مهدي العمدة بطلب إحاطة بشأن مصير العمال المصريين في ليبيا، بعد تداول الفيديو.

وردت وزيرة الهجرة بالقول: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين في الخارج"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

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