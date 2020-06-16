كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

تخطط إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد بناءا على طلبات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





عدد الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي رحيل لاعبين أو ثلاثة فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





وأبلغ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض إدارة النادي بعدد الاعبين الراحلين عن الفريق الكروي الأول، في حين طلب منه رئيس النادي تقرير مكتوب بخط يده عن الراحلين، بجانب حسم ملف المعارين إلى الأندية الأخرى، خاصة أن النادي لن يفرط في أي لاعب بالمجان أو بسعر أقل من سعر شراؤه كما صرح مرتضى منصور.





عودة النشاط الرياضي في مصر

وفي سياق متصل تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو الجاري، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.





وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



