موعد استئناف الدوري المصري

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالأمس عن موعد استئناف النشاط الرياضي والدوري المصري الممتاز في الفترة المقبلة وأيضاً حددت مواعيد عودة الأندية للتدريبات مع وجود بعض الاجراءات الاحترازية.





وجاءت قرارات وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة النشاط التدريبي في الأندية بداية من 20 يوليو المقبل، بينما أتاحت الوزارة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم من 25 يوليو 2020.





وسوف يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعات مع الأندية على يومين الثلاثاء والأربعاء من أجل مناقشة لائحة المسابقة الجديدة، وأيضا مناقشة كيفية عودة النشاط الرياضي والدوري في الفترة المقبلة.





ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 16 نقطة عن فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.



