موعد استئناف الدوري المصري

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:13 ص
الزمالك
الزمالك
أحمد عصام
أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالأمس عن موعد استئناف النشاط الرياضي والدوري المصري الممتاز في الفترة المقبلة وأيضاً حددت مواعيد عودة الأندية للتدريبات مع وجود بعض الاجراءات الاحترازية.

وجاءت قرارات وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة النشاط التدريبي في الأندية بداية من 20 يوليو المقبل، بينما أتاحت الوزارة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة اتحاد كرة القدم من 25 يوليو 2020.

وسوف يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعات مع الأندية على يومين الثلاثاء والأربعاء من أجل مناقشة لائحة المسابقة الجديدة، وأيضا مناقشة كيفية عودة النشاط الرياضي والدوري في الفترة المقبلة.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة وبفارق 16 نقطة عن فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد عودة النشاط عودة الدوري رياضة استئناف الدوري المصري

أخبار تهمك

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ يوم

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف مفاجأة جديدة بعد إلتقاطه عدوى "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

02:57 ص

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟