الشرطة الفرنسية ترسل تعزيزات بعد اندلاع أعمال عنف في مدينة ديجون

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قالت الشرطة الفرنسية، إنها تدخلت ليلًا لاستعادة الهدوء والنظام في مدينة ديجون بعد أن أضرم شبان النار في المركبات وصناديق القمامة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأضافت أنها مستعدة لجلب المزيد من القوات إذا لزم الأمر، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت قوة الشرطة المحلية بعد الأحداث في بيان في وقت متأخر يوم الإثنين على موقع تويتر "إن الأحداث التي وقعت في الأيام القليلة الماضية في منطقة غريسيليس في ديجون، حيث كانت هناك تجمعات من الشباب أدت إلى اشتعال النار في المركبات وصناديق القمامة، لا تؤدي إلا إلى المزيد من انعدام الأمن والقلق للسكان المحليين ".

كما أوضحت وسائل اعلام فرنسية محلية انه اندلعت اشتباكات في مطلع الاسبوع بين عصابات متنافسة من الشباب ومن المقرر ان يتوجه نائب وزير الداخلية لوران نونيز الى ديجون في وقت لاحق يوم الثلاثاء لمراقبة الموقف.

اندلعت الاشتباكات في الأشهر الأخيرة وسط بعض العقارات السكنية الشاهقة وذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء فرنسا، حيث أدت قواعد الإغلاق الصارمة التي فرضت في وقت سابق للتصدي للفيروس التاجي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية.

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مدينة ديجون الشرطة الفرنسية أعمال عنف

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