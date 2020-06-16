الكاتبة كلوديا مرشليان: أشارك باختيار أبطال مسلسلاتي
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:27 ص
وكالات
أوضحت الكاتبة اللبنانية كلوديا مرشليان، أنها تحرص على أن يكون لكل مسلسل تكتبه قضيته ورسالته، كالمسلسل الرمضاني "بردانة أنا" الذي "ألقى الضوء على قضايا الجرائم والعنف الأسري في المجتمع ورسالته كانت قوية"، وقد مثّلت الشخصيات فيه كلّ من كارين رزق الله ورولا حمادة وبديع أبو شقرا وغيرهم.
وأكدت على ضرورة "أن يكون هناك هدف نريد إيصاله من خلال أي مسلسل".
اعتبرت أن أول مسلسل بان اراب لها ( أي العمل الدرامي المشترك) كان مسلسل "روبي" وقد حقق لها انتشاراً عربياً وخليجياً آنذاك وكان المسلسل المختلط الأول في العالم العربي وبعده كرّت السبحة وبدأت ظاهرة المسلسلات العربية المشتركة، مما يعني أن "روبي" كان فاتحة خير ووجه الخير لنا وللمخرج وللممثلين سيرين عبد النور ومكسيم خليل.
وقالت مرشليان إنها هي من يطرح عادةً أسماء الممثلين الذين سيجسدون أدواراً في المسلسل الذي تكتبه بالتشاور مع المنتج والمخرج لأن الكاتب، برأيها، هو أكثر مَن يستطيع اختيار الشخصيات التي يكتبها.