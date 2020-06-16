موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:22 ص
آرسنال ومانشستر سيتي
آرسنال ومانشستر سيتي
علي ماهر حلمي


يلتقي نادي آرسنال نظيره نادي مانسشتر سيتي غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

ومن المقرر أن يواجه نادي آرسنال نظيره مانشستر سيتي غدا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي مانسشتر سيتي المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتل نادي آرسنال المركز الثامن بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

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