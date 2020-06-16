موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز









يلتقي نادي آرسنال نظيره نادي مانسشتر سيتي غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.





ومن المقرر أن يواجه نادي آرسنال نظيره مانشستر سيتي غدا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



