تطورات صفقة انتقال تيمو فيرنر إلى تشيلسي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:11 ص
فيرنر
فيرنر
علي ماهر حلمي


ذكرت تقارير صحفية بريطانية اليوم أن نادي تشلسي الإنجليزي سيتواصل مع نظيره نادي لايبزيج الألماني هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على ضم المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنير للنادي اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة تليجراف البريطانية أن صفقة المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنير لاعب نادي لايبزيج الألماني حسمت لصالح نادي تشيلسي الإنجليزي و ينقصها الإعلان الرسمي فقط ، قد يتأخر هذا لكن الأكيد أن اللاعب سينضم إلى البلوز هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة ‏ان مكالمة هاتفية من المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي حسمت إنتقال فيرنير إلى صفوف البلوز حيث أقنعه لامبارد انه سيكون في التشكيلة الأساسية للفريق بالموسم الجديد.

واختتم الصحيفة حديثها ان مدرب تشلسي يرغب بوضع فيرنير في التشكيلة الأساسية مع أبراهام بالموسم الجديد بعد أقتراب رحيل كل من المهاجم الدولي الفرنسي جيرو والمهاجم الدولي البلجيكي باتشوي عن صفوف النادي اللندني هذا الصيف.

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ يوم

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ يوم

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ يوم

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

خاص.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف مفاجأة جديدة بعد إلتقاطه عدوى "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

02:57 ص

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟