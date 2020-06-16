تطورات صفقة انتقال تيمو فيرنر إلى تشيلسي









ذكرت تقارير صحفية بريطانية اليوم أن نادي تشلسي الإنجليزي سيتواصل مع نظيره نادي لايبزيج الألماني هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على ضم المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنير للنادي اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقالت صحيفة تليجراف البريطانية أن صفقة المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنير لاعب نادي لايبزيج الألماني حسمت لصالح نادي تشيلسي الإنجليزي و ينقصها الإعلان الرسمي فقط ، قد يتأخر هذا لكن الأكيد أن اللاعب سينضم إلى البلوز هذا الصيف.





وأضافت الصحيفة ‏ان مكالمة هاتفية من المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي حسمت إنتقال فيرنير إلى صفوف البلوز حيث أقنعه لامبارد انه سيكون في التشكيلة الأساسية للفريق بالموسم الجديد.



