مواعيد الجولة المقبلة من البريميرليج والقنوات الناقلة









تعود من جديد منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " مرة أخرى بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بريطانيا وحصلت رابطة الأندية الإنجليزية على الضوء الأخضر للعودة من جديد.





حيث يواجه نادي استون فيلا نظيره نادي شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة بينما يلتقي نادي مانسشتر سيتي نظيره أرسنال في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة البريميرليج عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





بينما يلتقي نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي مانسشتر يونايتد يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب توتنهام الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".



