آخر تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي





ذكر المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أنه تم الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.





وأشار مرتجي إلى أنه تم تكليفه هو وأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي من أجل إتمام إجراءات تجديد عقد فايلر بعد أن أبدى المدير الفني السويسري ترحيبه بالاستمرار في قيادته الفنية للفريق في الفترة المقبلة.





وأكد مرتجي أنه بالفعل تم عقد ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه فايلر ووكيله بحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام.





وأوضح مرتجي أن هذه الاجتماعات انتهت بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة موسمين قادمين وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات علي الكابتن محمود الخطيب الذي وافق على كل ما تم الاتفاق عليه مع فايلر وبالتالي لم تكن هناك مشكلة أو خلاف في هذا الشأن خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين.





وأفاد مرتجي بأنه بعد الاتفاق الكامل على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده، طلب فايلر في حضور وكيله أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التي لم تكن موجودة معه في القاهرة طوال الشهور الماضية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وتوقف حركة الطيران التي منعته من العودة إلى بلاده إلا منذ ساعات فقط.





وكشف مرتجي أنه يثق تمامًا في شخصية فايلر خاصة أنه سبق وأبلغه أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقى العديد من عروض التدريب في دول مختلفة لكنه سعيد بالعمل في الأهلي ويرغب في الاستمرار في مهمته وعليه سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة ودون أية عراقيل من الجانبين لأنها رغبة الطرفين.







