آخر تطورات تجديد عقد فايلر مع الأهلي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:08 ص
فايلر
فايلر
ريهام عبدالمحسن

ذكر المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أنه تم الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وأشار مرتجي إلى أنه تم تكليفه هو وأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي من أجل إتمام إجراءات تجديد عقد فايلر بعد أن أبدى المدير الفني السويسري ترحيبه بالاستمرار في قيادته الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

وأكد مرتجي أنه بالفعل تم عقد ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه فايلر ووكيله بحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام.

وأوضح مرتجي أن هذه الاجتماعات انتهت بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة موسمين قادمين وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات علي الكابتن محمود الخطيب الذي وافق على كل ما تم الاتفاق عليه مع فايلر وبالتالي لم تكن هناك مشكلة أو خلاف في هذا الشأن خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين.

وأفاد مرتجي بأنه بعد الاتفاق الكامل على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده، طلب فايلر في حضور وكيله أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التي لم تكن موجودة معه في القاهرة طوال الشهور الماضية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وتوقف حركة الطيران التي منعته من العودة إلى بلاده إلا منذ ساعات فقط.

وكشف مرتجي أنه يثق تمامًا في شخصية فايلر خاصة أنه سبق وأبلغه أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقى العديد من عروض التدريب في دول مختلفة لكنه سعيد بالعمل في الأهلي ويرغب في الاستمرار في مهمته وعليه سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة ودون أية عراقيل من الجانبين لأنها رغبة الطرفين.


وأعرب مرتجي دهشته من الأنباء الذي تم تداولها في الفترة الأخيرة بأن الأهلي يتفاوض مع أحد المدربين وهو كلام عار تماماً من الصحة ولم يحدث وتساءل كيف يتفاوض النادي مع مدير فني جديد وهو أتفق بالفعل مع فايلر على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين.
 

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ يوم

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام: تقرر البدء في استئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف مفاجأة جديدة بعد إلتقاطه عدوى "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

"التموين" تستعد لطرح الكمامات القماشية على البطاقات

منذ حوالي 9 ساعات

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

10:53 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يصاب بفيروس "كورونا"

02:57 ص

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟