طقس الثلاثاء| درجة الحرارة تصل لـ40.. وشديد الحرارة على الصعيد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.





بيان بدرجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 20 والعظمى 38

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 20 والعظمى 40

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في رفح الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة في نخل الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة في طابا الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة في الطور الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في قنا الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 39

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 26 والعظمى 34

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 32