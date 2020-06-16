بعد اقترابه من الزمالك.. ماذا قدم حمزة المثلوثي مع النادي الصفاقسي؟









وصلت مفاوضات نادي الزمالك مع حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لنادي الرياضي الصفاقسي التونسي، لمواحل متقدمة، تمهيداً لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وكشفت مصادر مقربة من إدارة الادي التونسي، أن المثلوثي يقترب بشدة من الإنتقال لنادي الزمالك، حيث يتبقى فقط التوقيع الرسمي على العقود.





وأكد المصدر، أن المثلوثي سينتظر لنهاية الموسم في تونس، قبل أن ينضم لنادي الزمالك في سوق الإنتقالات المقبلة.





وتسببت كارثة وباء كورونا في صعوبة قدوم اللاعب للقاهرة من أجل التوقيع على العقود، إلا أن اللاعب اتفق بشكل رسمي مع الزمالك.





وتشير تقارير صحفية تونسية، لرفض اللاعب لعدة عروض من بعض الأندية لضمه، وتمسكه بالذهاب لنادي الزمالك.





وينتهي عقد للاعب بنهاية الموسم الجاري، وسيكون من حقه التوقيع لأي فريق دون مقابل.









أرقام المثلوثي مع الصفاقسي









خاض المثلوثي 17 مباراة مع النادي الصفاقسي خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف، خلال 1481 دقيقة لعب.





وفي بطولة الدوري التونسي، خاض صاحب الـ27 عاماً 14 مباراة في البطولة، تمكن خلالها من تسجيل هدفين وتمرير 3 تمريرات حاسمة، خلال 1260 دقيقة لعب.





وضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خاض اللاعب مبارتين، بمجموع دقائق لعب 131 دقيقة، دون المساهة بأي هدف.





كما خاض اللاعب مباراة وحيدة في بطولة كأس تونس لكرة القدم، دون امشاركة بأي هدف.





ومنذ انضمامه للفريق في صيف عام 2016 قادماً من النادي البنزرتي، لعب المثلوثي 99 مباراة مع الفريق بجميع المسابقات، تمكن من تسجيل 7 أهداف وتمرير 15 تمريرة حاسمة.







