لعنة الإصابات تلاحق جاريث بيل





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن غياب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد عن مران فريقه على الرغم من مشاركته أمام إيبار ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.





وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النجم الويلزي شارك لمدة 29 دقيقة كبديل لزميله فينسوس جونيور في أول مباراة بعد عودة الدوري الإسباني الذي توقف بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وشهد فوز فريقه الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع الملكي رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني خلف غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الأول برصيد 61 نقطة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بيل لم يشارك في تدريبات الفريق بسبب شعوره بعدم الراحة بسبب ألم عضلي لحق به عقب المباراة.



