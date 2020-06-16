بهذه الطريقة.. لميس الحديدي تساند النجم شريف منير





أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، مساندتها لموقف الفنان شريف منير الرافض للتنمر على ابنتيه فريدة وكاميليا.وخلال تقديمها برنامج "القاهرة الآن" على قناة العربية الحدث، قالت لميس الحديدي إن صورة نشرها شريف منير لابنتيه قوبلت بتعليقات سلبية، فقام شريف منير في البداية، وتحت ضغط الأسرة، بإزالة الصورة، لكنه عاد ونشرها بكل شجاعة، ونشر أيضا فيديو برفقة ابنتيه يرفض فيه التنمر.وأشادت لميس الحديدي بشجاعة وقوة شريف منير، وإصراره على عدم الرضوخ للابتزاز ممن يدعون الفضيلة والأخلاق، ومن يتنمرون على البنات وغيرهن.