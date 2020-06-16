محمد عز يستأنف تصوير فيلم "ساعة شيطان"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:57 ص
بوابة الفجر

أكد مينا نور مدير أعمال الفنان محمد عز، إنه يقوم حاليا بالتحضير لاستئناف تصوير دوره في فيلم "ساعة شيطان"، مضيفا إنه من المقرر أن يبدأ من غدا الثلاثاء في إستكمال التصوير.

وأشار مينا نور في تصريحاته إلى إن عز قام بعقد جلسات عديدة مع كامل فريق العمل قبل البدء في تصويره، وذلك للإستقرار على التفاصيل النهائية في الشخصية التي سيجسدها خلال الأحداث.

يذكر إن الفنان محمد عز أطل على جمهوره في رمضان الماضي من خلال مسلسل "الإختيار"، الذي كان يحاكي عن شخصية بطل الصاعقة أحمد صابر منسي.

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