الأهلي يسعى لتمديد عقد فايلر موسمين

يرغب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في سرعة إنهاء الاتفاق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده موسمين مقبلين.





ويتمسك المارد الأحمر، باستمرار المدير الفني على رأس القيادة الفنية لمدة عامين آخرين، بعدما ظهر بمستوى مميز منذ توليه المسئولية عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق.





وتأتي رغبة الأحمر في تجديده موسمين وليس موسم واحد، من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار الفنى للفريق لفترة طويلة.





ويؤمن مسؤولو القلعة الحمراء، أن وجود فايلر لأكثر من موسم، سيجعله يضع استراتيجية طويلة المدى وتحقيق المزيد من التأقلم.



