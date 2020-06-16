تفاصيل عودة سانشو مرة أخرى لمانشستر سيتي

أثارتت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، الجدل حول مستقبل النجم الإنجليزي الدولي جادون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند الألماني.













وارتبط سانشو طوال الفترة الماضية بالإنتقال لأحد ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد، وبصفة خاصة الأخير، حيث قالت عدة تقارير أن اليونايتد يقترب من ضمه مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.













وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سانشو يسعى للعودة مرة أخرى لناديه السابق مانشستر سيتي.









وأكد بعض المقربين من اللاعب، أن رغبة صاحب الـ20 عاماً، هي العودة لمانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.









ونوهت الصحيفة، أن مسئولي مانشستر سيتي قد يقدمون عرضاً لضم اللاعب، لتعويض رحيل ليروي ساني جناح الفريق، الذي يقترب من نادي بايرن ميونخ.







