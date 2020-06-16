إنبي يكشف حقيقة اهتمامه بنجم الأهلي





ذكرت تقارير صحفية محلية أن الجهاز الفني لإنبي الذي يقوده حلمي طولان استقر على عدم التفاوض مع صالح جمعة نجم الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ولم يطلب حلمي طولان المدير الفني لإنبي من إدارة النادي البترولي التفاوض مع صالح جمعه في الفترة الحالية على الرغم من أن اللاعب اقترب من الرحيل عن الأهلي.





وأكد مصدر مسئول في إنبي أن كل ما يتردد مؤخرًا عن تفاوض الفريق البترولي مع الأهلي من أجل التعاقد مع صالح جمعه ليس له أساس من الصحة وأن كل هذه أحاديث وكلاء اللاعبين.





ويعلم الجهاز الفني داخل الفريق جيداً الخبرات وقدرات صالح جمعه الفنية ولكن ليس في حاجة إلى ضمه في صفوفه في الموسم المقبل وأنه لن يتفاوض من أجل التعاقد معه.



