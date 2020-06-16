طوني عيسى يشكر عشاقه بعد الاحتفال بعيد ميلاده

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توجّه الممثل اللبناني ​طوني عيسى​ بالشكر لكل من عايده بعيد ميلاده الـ 41، حيث نشر صورة له على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجه لهم برسالة قلبيه.





وعلّق عليها قائلا: "41 شكرا لمحبتكن 41 شكرا لدعمكن 41 شكرا لصدقكن..ايه صاروا 41 سنة محبة..شكرا".



الجدير ذكره ان طوني تلقّى الكثير من التهاني، ومن أبرز المعيدين له الممثلة ماغي بو غصن، اذ كتبت له: "عقبال المية صديقي يخليلك عيلتك يا رب"، ليرد هو عليها بالقول:"حبيبة قلبي الله يحميلك عيلتك وتضللي منورة كل سنة اكتر من سنة..بحبك".