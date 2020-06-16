نجوى كرم توجه رسالة لملك المغرب وتطمئن على حالته الصحية

Advertisements



حرصت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​، على تهنئة ملك المغرب محمد السادس​ بنجاح عمليته الجراحية في القلب.



وكتبت نجوى على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله على سلامتك جلالة الملك محمد السادس إنشا االله بأقرب وقت بتكون مع كل الشعب يللي كتير بحبّك".



يذكر أن العملية أجراها الملك بمستشفى القصر الملكي بالرباط، وقال القصر الملكي في بيان،"أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب فى الإيقاع الأذيني للقلب"، (وهو معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع يحدث في الغالب عندما تواجه الغرفتان العلويتان في القلب إشارات كهربائية فوضوية).



حرصت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ على تهنئة ملك المغرب محمد السادس​ بنجاح عمليته الجراحية في القلب.



وكتبت نجوى على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمدلله على سلامتك جلالة الملك محمد السادس انشاالله بأقرب وقت بتكون مع كل الشعب يللي كتير بحبّك".



الجدير ذكره ان العملية أجراها الملك بمستشفى القصر الملكي بالرباط، وقال القصر الملكي في بيان،"أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب فى الإيقاع الأذيني للقلب"، (وهو معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع يحدث في الغالب عندما تواجه الغرفتان العلويتان في القلب إشارات كهربائية فوضوية).