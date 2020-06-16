نجم باريس سان جيرمان يقترب من نهاية مسيرته في فرنسا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:39 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
محمد الصو
اقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد البرازيلي تياجو سيلفا مدافع الفريق، بنهاية الموسم الجاري، وسط عدم الرغبة في تجديد عقده بالموسم الجديد.

وأفادت تقارير صحفية اليوم، أن إيفرتون بقيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني، يسعى للتعاقد مع اللاعب وجلبه لمنافسات البريميرليج.

وأكدت صحيفة "سبورت الإسبانية"، أن سيلفا سيغادر صفوف سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى أنه يستهدف البقاء في أوروبا من أجل المشاركة في كأس العالم 2022.

وأضافت: "اللاعب لا يرغب في الرحيل عن أوروبا، بالرغم من تلقيه عدة عروض برازيلية بجانب عروض من الصين والشرق الأوسط".

واختتمت: "في حال نجاح إيفرتون التعاقد مع سيلفا، سيتعثر في هذه الحالة، انضمام  جان كلير توديبو مدافع برشلونة المعار إلى شالكة الألماني، من أجل توفير النفقات".

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